Atalanta, Gasp soddisfatto dopo il Rakow: “Mai facile. E siamo solo all’inizio”

Il tecnico dell'Atalanta , Gian Piero Gasperini , ha parlato ai canali ufficiali degli orobici dopo la vittoria all'esordio in Europa League contro il Rakow per 2-0, gara risolta dai centri di De Ketelaere ed Ederson: "Sono contento perché era importante partire bene. In Europa non è mai facile, adesso ci concentreremo sullo Sporting e lo Sturm Graz, per noi sarebbe molto importante passare il turno e cercheremo di farlo".

Una gara che per tutto il primo tempo pareva stregata: "Il loro portiere è stato veramente bravo in alcune situazioni, noi siamo stati bravi a crearle, un po' meno a concludere, ma poi i ragazzi sono stati premiati per la loro prestazione, abbiamo sempre condotto il gioco. La prestazione è stata buona. I tifosi? Non ci hanno mai fatto mancare nulla. Speriamo di trovare qualche vittoria in più in casa. Ora la testa deve andare al Cagliari: la vittoria ci dà morale".