Atalanta-Sturm Graz, probabili formazioni e dove vederla

L'Atalanta può chiudere il discorso qualificazione con due turni di anticipo. Questa sera la squadra di Gasperini ospiterà al Gewiss Stadium lo Sturm Graz (fischio d'inizio alle ore 21), dopo il 2-2 di due settimane fa. La Dea è in testa alla classifica del gruppo D con 7 punti, a più tre dagli austriaci e dallo Sporting Lisbona. Con un successo, i bergamaschi sarebbero certi di approdare ai sedicesimi di Europa League. Dopo la sconfitta in campionato con l'Inter, Gasperini potrebbe variare un po' i suoi uomini viste le assenze in difesa, mentre davanti Muriel insidia Scamacca per il posto accanto a Lookman