Bayer Leverkusen-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi per la semifinale di ritorno di Europa League. Bayer Leverkusen e Roma si daranno battaglia dalle 21.

Redazione ITASportPress

Bayer Leverkusen-Roma in campo oggi, giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21 per la semifinale di ritorno di Europa League. Si parte dal successo dei giallorossi per 1-0 all'Olimpico ma la gara sarà apertissima. Chi va in finale troverà una tra Siviglia e Juventus.

Bayer Leverkusen-Roma, le ultime Padroni di casa del Bayer Leverkusen che proveranno a ribaltare l'esito della gara d'andata. La formazione di Xabi Alonso si dovrebbe affidare a Hradecky in porta. Hincapié, Tapsoba, Tah in difesa. Centrocampo formato da destra a sinistra da Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker. Saranno Diaby e Wirtz ad agire alle spalle di Hlozek più avanzato.

Nella Roma di José Mourinho spazio a Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez, con il secondo adattato a ruolo di centrale di difesa. In mezzo Celik in vantaggio su Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola. Sarà capitan Pellegrini a sostenere Abraham in attacco.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bayer Leverkusen e Roma si giocherà, come detto, oggi giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21 presso la BayArena di Leverkusen. Per seguire la gara in diretta tv e streaming ci saranno diversi modi.

Su DAZN, connettendosi all'app da uno smart tv di ultima generazione connesso a internet. In alternativa si può accedere all'app da console di gioco come Playstation e Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMVISION BOX.

Su Sky Sky Sport Football e Sky Sport, rispettivamente ai numeri 203 e 253. In streaming con Sky Go. Ma anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Di seguito le probabili formazioni del match nel dettaglio:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Hincapié, Tapsoba, Tah; Frimpong, Palacios, Amiri, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.