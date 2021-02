Benfica, nervi tesi per Jorge Jesus: si arrabbia per… il troppo rumore e rifiuta di iniziare l’intervista

Momento non troppo felice in casa Benfica. Il tanto distacco accumulato in campionato e il pari ‘beffa’ arrivato in Europa League nel match dei sedicesimi di finale contro l’Arsenal non hanno contribuito a far migliore il clima tra le Aquile. La prova di tutto ciò è la reazione, forse eccessiva, del tecnico Jorge Jesus che, dopo l’1-1 maturato contro i Gunners ha messo a rischio l’intervista post match.

Jorge Jesus: troppo rumore per l’intervista

Al gol di Pizzi dal dischetto per il Benfica, ha risposto, neppure due minuti dopo Saka. Un gol e un risultato casalingo che devono aver alimentato il malumore di Jorge Jesus che presentandosi alle interviste ufficiali dopo la gara ha mostrato più di un pizzico di nervosismo. A fine partita, come mostrano le immagini che sono diventate virali sui social, Jorge Jesus si è sentito a disagio per un rumore che sembrava provenire da una conversazione vicina alla sua postazione, magari proprio del tecnico rivale Arteta: “Cosa c’è? C’è qualcosa vicino. Non parlo con questo casino…”, ha sbottato il mister del Benfica. “Devono stare zitti altrimenti non parlo”.

Pochi istanti di silenzio e poi, un altro botta e risposta, questa volta con chi, evidentemente, stava creando fastidio: “Fai piano va bene?”. Alla fine, però, il tecnico ha rilasciato qualche parola anche se non nel clima ideale…