Friburgo, tecnico Streich: “Juventus favorita, ma nel calcio nulla è sicuro”

L'allenatore dei tedeschi ha presentato la sfida contro la Juventus

Redazione ITASportPress

E' la vigilia degli ottavi di finale di Europa League e domani la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Friburgo, in una partita che si preannuncia non semplice. Il tecnico Christian Streich è quindi intervenuto in conferenza stampa.

"La Juventus è favorita. Ci si aspetta in Italia, a Torino, che la Juventus vada avanti ma nel calcio niente è sicuro. Veniamo qui per fare un buon risultato, per giocare un buon calcio, domani vedremo come andrà la prima parte di questa sfida andrà. Ci servirà coraggio, la capacità di difendere in modo pro-attivo. Anche col possesso palla difendere in modo attivo e qualità nei passaggi".

E ancora: "Hanno vinto il derby, arrivano dalla sconfitta di Roma per 1-0, saranno ancora più concentrati e aggressivi. Ho il sentore che saranno molto attenti ma anche loro sono sotto pressione perché la vittoria dell’Europa League è un obiettivo della stagione e cercheranno di eliminarci. Giocano in casa, anche i tifosi stessi si aspettano una grande vittoria della Juve ma faremo in modo che questa vittoria non sia così agevole".

Su Allegri:"Ho visto tantissime partite di Allegri e posso dire che sono contento della stima e di confrontarmi con allenatori così importanti. Non è una partita amichevole di inizio stagione ma è una partita importante, naturalmente è fantastico essere arrivati a questo livello ed è bello che abbia detto belle parole nei miei confronti".