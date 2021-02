Europa League, disastro Napoli: batte il Granada 2-1, ma è eliminato

Missione fallita per il Napoli. Gli azzurri erano chiamati alla rimonta contro il Granada per recuperare il pesante 2-0 dell’andata. L’operazione rimonta viene compromessa fortemente nel primo tempo, quando gli spagnoli realizzano il gol del momentaneo pareggio. Una rete pesantissima in quanto realizzata in trasferta. Con lo scudetto che appare lontanissimo e l’eliminazione in Coppa Italia, questa mesta uscita di scena dall’Europa League ai sedicesimi di finale certifica un’annata disastrosa.

IL MATCH

Dopo solamente tre minuti l’operazione rimonta del Napoli sembra prendere forma. Bakayoko serve Zielinski che finta il tiro con il destro e poi insacca con il sinistro. Gli azzurri, però, perdono presto il dominio del campo, con il Granada che reagisce rendendosi pericoloso con le ripartenze. La squadra di Gattuso non riesce ad affondare il colpo per riportarsi virtualmente in parità e così incassa il gol degli ospiti: Montoro sorprende i centrali del Napoli e insacca con un’incornata precisa. Al 35′ gli azzurri provano a riportarsi avanti, ma la conclusione di Insigne è deviata in angolo da Rui Silva. Nella ripresa la formazione di Gattuso trova nuovamente il vantaggio grazie a Fabian Ruiz che batte il portiere sul primo palo. Non basta per permettere ai partenopei di alzare ulteriormente il ritmo e macinare nuove occasioni da gol. Solo nel corposo recupero Ghoulam riesce a sfiorare il gol con un colpo di testa respinto dal portiere.