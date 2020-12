Europa League, Milan primo nel suo girone: Hauge stende lo Sparta Praga

Il Milan completa la prima parte della sua campagna europea. I rossoneri concludono il girone al primo posto, grazie alla sconfitta del Lilla e alla vittoria odierna ai danni dello Sparta Praga per 1-0. Decide una rete di Hauge, sempre più calato nei panni di uomo decisivo per la squadra di Stefano Pioli. Ora la formazione milanese attende di conoscere gli avversari dei sedicesimi insieme a Napoli e Roma, le altre italiane qualificate.

LA PARTITA

Il Milan fa turnover, ma non appare remissivo. Lo Sparta Praga si rende minaccioso inizialmente con Polidar che trova pronto Tatarusanu. Al primo affondo, i rossoneri fanno malissimo: Hauge salta un uomo e poi piazza il pallone sul secondo palo, rendendo impossibile ogni intervento del portiere avversario. La rete taglia le gambe ai cechi che non riescono a rendersi minacciosi. Nella ripresa il Milan potrebbe chiudere il discorso, ma spreca buone chance con lo stesso Hauge e Castillejo. L’unico squillo dello Sparta porta la firma dell’ex Bologna Krejci che impegna Tatarusanu. Il Milan si conferma in stato di grazia.