Europa League, pazzo pareggio Braga-Wolves, l’Espanyol si qualifica al 96′. I risultati

Ecco come sono terminate le partite di Europa League delle 18.55. Per quanto riguarda il Gruppo J, quello della Roma, successo dei giallorossi e del Borussia M’Gladbach, che sono al vertice della classifica con 8 punti a testa (ma tedeschi avanti per gli scontri diretti). Nel Gruppo G, tutto resta in grande equilibrio, perché le quattro squadre sono ancora in gioco per i sedicesimi: pari Rangers, che sale a 8 punti, e si fa avvicinare dal Porto, il cui 2-1 allo Young Boys in trasferta permette di raggiungere a 7 proprio gli svizzeri. Per il Gruppo H, l’Espanyol si qualifica in virtù del pari in casa degli ungheresi del Ferencvaros (2-2 raggiunto al 96′, dopo esser passati in svantaggio intorno al 90′). Il CSKA Mosca pareggia col Ludogorets e viene eliminato: i bulgari si giocano il secondo posto con il Ferencvaros.

Nel Gruppo I, Gent e Wolfsburg si qualificano ai sedicesimi di finale: la formazione belga pareggia con il Saint-Ètienne in trasferta 0-0, mentre i tedeschi vincono in trasferta 1-0 con l’Oleksandryia. Resta solo da capire chi accederà come prima e chi come seconda. Nel Gruppo K, Braga e Wolves danno vita ad un pareggio straordinario, rocambolesco: già qualificate entrambe, giocano spensierate e fanno 3-3. Nella sfida fra eliminate, il Besiktas vince 2-1 allo Slogan Bratislava (sono i primi punti dei turchi nella competizione).

Istanbul Basaksehir-Roma 0-3

Alkmaar-Partizan 2-2

Besiktas-Slovan Bratislava 2-1

Braga-Wolves 3-3

CSKA Mosca-Ludogorets 1-1

Ferencvaros-Espanyol 2-2

Feyenoord-Rangers 2-2

Oleksandryia-Wolfsburg 0-1

St. Etienne-Gent 0-0

Wolfsburger-M’Gladbach 0-1

Young Boys-Porto 1-2