Juventus, Chiesa in dubbio per il Nantes: le sue condizioni

La Juventus è al lavoro per preparare la difficile sfida contro il Nantes, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e in programma giovedì alle 18:45 in Francia. L’andata a Torino si è chiusa sull’1-1 e la Juventus sta sperando che nel match che si giocherà allo stadio della Beaujoire possa avere Federico Chiesa a disposizione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chiesa nella giornata di oggi ha lavorato parzialmente in gruppo e l'allenamento di domani sarà cruciale per capire se potrà essere pienamente recuperato per la trasferta in terra francese oppure no.