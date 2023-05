Galia: “Senza finale non è stagione fallimentare. Vlahovic? Gioco Allegri non aiuta”

L'ex bianconero ha parlato a Itasportpress

Redazione ITASportPress

Riguardo alla sfida spartiacque della Juve contro il Siviglia di questa sera, ai microfoni di Itasportpress.it è intervenuto l'ex bianconero Roberto Galia.

Stasera è la partita in cui la Juve si gioca il senso della sua stagione?

“Stasera è la partita, sin qui, più importante della stagione della Juve. Non sarà facile, perché te la giochi a Siviglia, nel loro stadio. Gli spagnoli, anche all’andata, hanno fatto vedere di che pasta sono fatti…”.

Qualora i bianconeri fossero eliminati l’annata sarebbe da giudicarsi fallimentare?

“Fallimentare no, perché l’obiettivo principale è entrare in Champions League sul campo. Mi è molto piaciuto vedere che, nonostante la penalizzazione, il gruppo si sia compattato e si sia riusciti ad arrivare secondi in campionato”.

A suo giudizio Allegri ha meriti concreti in ciò? Merita la riconferma?

“Difficile dirlo. La Juve ha cambiato assetto societario da poco. Bisogna capire quali piani hanno. Di sicuro ci vuole un progetto con degli obiettivi ben chiari, altrimenti non si va da nessuna parte. Quest’anno si sono lanciati diversi giovani: si potrebbe proseguire con questa linea. Sta alla nuova società capire o meno se Allegri è il profilo giusto o no”.

Del nuovo management sabaudo dovrebbe far parte anche verosimilmente Giuntoli. Come vedrebbe l’attuale ds del Napoli in bianconero?

“Secondo me con Giuntoli la Juve potrebbe far tanto. Guardate dove ha portato il Napoli, spendendo relativamente poco negli anni…”.

Capitolo Vlahovic. Cosa è successo al serbo, un anno fa tratteggiato come il nuovo Haaland?

“La Juve però non gioca come il City. È una squadra più a trazione anteriore. Chiaro che, con questo calcio, giocatori come lui, Di Maria e Chiesa ne risultino penalizzati. Però sul discorso gol non gol non c’è chissà cosa da dire: anche di Lautaro si diceva peste e corna fino a un mese fa, poi ha ricominciato a segnare regolarmente. Con gli attaccanti è sempre un po’ così”.

Da quale progetto dovrebbe ripartire la Juve per tornare a dominare in campionato?

“Bisogna ringiovanire la rosa e lanciare quanti più giovani possibili. Ma vedo che, da questa stagione, già lo si sta facendo”.