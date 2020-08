Inter-Shakhtar Donetsk diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Shakhtar Donetsk si gioca questa sera lunedì 17 agosto alle 21. La sfida è valida per la semifinale di Europa League. Chi vince tra i nerazzurri e gli ucraini passa in finale dove troverà il Siviglia, reduce dalla vittoria contro il Manchester United.

Inter-Shakhtar Donetsk, le probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per le due squadre. L’Inter di Antonio Conte punta dritta alla finalissima. Handanovic in porta. Difesa a tre composta da Godin, visto in forma ultimamente, de Vrij e Bastoni. Esterno a destra Danilo D’Ambrosio. Esterno a sinistra Ashley Young. In mezzo Barella, Brozovic e Gagliardini. Solita coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez. Out Sanchez per infortunio. Lo Shakhtar Donetsk si schiera con il 4-2-3-1. Pyatov in posta. Dodo, Kryvtsov, Khocholava e Matviyenko in difesa. Marcos Antonio, Stepanenko dighe di centrocampo. Marsol, Alan Patrick, e capitan Taison dietro l’unica vera punta Juniors Moraes.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matviyenko; Marcos Antonio, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Junior Moraes.

Dove vedere il match in diretta e streaming

La partita Inter-Shakhtar Donetsk sarà visibile in tv su Sky, che detiene i diritti in esclusiva dell’Europa League. Sarà possibile vedere la gara live sui canali Sky Sport numero 251 del satellite e su Sky Sport Uno al numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre. Il match tra nerazzurri e ucraini sarà visibile anche in chiaro sul piccolo schermo su TV8.

Per seguire la partita in diretta streaming, invece, sarà disponibile il servizio Sky Go dedicato agli abbonati Sky. Per usufruirne occorrerà scaricare l’app tramite anche dspositivi mobili quali pc, smartphone o tablet. Inter-Shakhatar Donetsk sarà visibile anche attraverso Now Tv registrandosi e acquistando uno dei pacchetti proposti come quello per l’Europa League.

