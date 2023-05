Juventus, Allegri: “Meritiamo di andare in finale a Budapest”

Mister Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la semifinale di ritorno di Uefa Europa League contro il Siviglia . Fischio d'inizio in programma per giovedì 18 maggio alle ore 21:00 , al "Ramón Sánchez Pizjuán" .

«Il Siviglia è una squadra forte e a Torino ha giocato una buona partita. Conoscono questa competizione molto bene e domani avranno in più la spinta del loro pubblico che proverà in tutti i modi a caricarli al massimo. Noi, dal canto nostro, dovremo essere bravi a spegnere le loro fiammate, sempre mantenendo la calma perché il match sarà molto lungo e ci saranno tanti momenti all'interno della gara da saper interpretare».

LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA

«La squadra sta bene fisicamente e lo ha dimostrato nelle ultime partite disputate. Siamo consapevoli che la partita potrebbe durare oltre i novanta minuti, di conseguenza sarà importante chi partirà dall'inizio, ma si rivelerà fondamentale chi subentrerà a gara in corso. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo dall'inizio ho tre dubbi: uno in difesa, uno a centrocampo e uno in attacco. Deciderò domani mattina».