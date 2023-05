Juventus-Siviglia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per la semifinale d'andata di Europa League. Juventus e Siviglia si daranno battaglia all'Allianz Stadium.

Redazione ITASportPress

Juventus-Siviglia si sfideranno oggi, giovedì 11 maggio 2023 alle ore 21 per la semifinale d'andata di Europa League. Primo atto all'Allianz Stadium con la formazione bianconera di Allegri che cerca gloria in Coppa.

Juventus-Siviglia, le ultime Per il primo round della semifinale d'Europa League, la Juventus di Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi a Di Maria con Vlahovic in avanti. L'argentino giocherà leggermente arretrato alle spalle del centravanti serbo. Centrocampo solido con Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic. In difesa, davanti a Szczesny toccherà a Danilo, Bonucci e Alex Sandro.

Nel Siviglia di Mendilibar attenzione a En-Nesyri in attacco che sarà supportato da Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil. Davanti alla difesa Fernando e Rakitic. Pacchetto arretrato composto da Bounou in porta, Jesus Navas, Gudelj, Badé e Acuña in difesa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Juventus-Siviglia si giocherà, come detto, oggi giovedì 11 maggio 2023 all'Allianz Stadium di Torino. Calcio d'inizio della gara, valida per l'andata delle semifinali di Europa League, alle ore 21.00.

La gara odierna potrà essere vista dagli appassionati e tifosi in diretta tv e streaming. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252) e in diretta streaming su DAZN. La gara sarà visibile anche in diretta in chiaro su Rai 1.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar