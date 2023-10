L’Atalanta getta via la vittoria e lo Sturm Graz la riprende in 10 uomini

Mezzo passo falso dell'Atalanta in Austria. I nerazzurri contro lo Sturm Graz pareggiano 2-2 sprecando una grande chance per "prenotare" gli ottavi di Europa League. Nel terzo turno del Gruppo D la squadra di Gasperini si è fatta riprendere nel finale in superiorità numerica. Al Graz-Liebenau Stadium nel primo tempo gli austriaci sbloccano il match grazie a un tiro di Prass (13') deviato da Toloi, poi un grande Muriel (34' e 45'+7) ribalta tutto con un numero d'alta scuola e un rigore. I gol del colombiano però non bastano. Nella ripresa Strukan espelle Hierlander (53') per doppia ammonizione, ma i padroni di casa riescono a rimettere tutto in equilibrio dal dischetto con Horvat (80'). Un 2-2 che lascia l'amaro in bocca alla squadra bergamasca.