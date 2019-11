Lazio, Inzaghi: “Creiamo tanto, serve segnare di più. Ora in Francia per fare il nostro dovere”

La Lazio vince 1-0 contro il Cluj all’Olimpico, tenendo in vita la possibilità di qualificarsi ai sedicesimi di Europa League, ma sarà assai complesso: servirà un successo in casa del Rennes e la contemporanea sconfitta del Cluj in Romania con il già qualificato Celtic. Le parole di Simone Inzaghi dopo il match di stasera: “Andiamo in Francia per fare il nostro dovere: i ragazzi sono stati bravi ad approcciare la gara questa sera, nel primo tempo potevamo anche segnare un gol in più. Più sofferta la ripresa, ma ci sta. Cresce l’amaro in bocca, per quanto visto in campo non meritavamo questa situazione di classifica, ma sono percorsi di crescita. Dobbiamo cercare di fare più gol, nonostante siamo il secondo miglior attacco, perché di occasioni ne creiamo parecchie, per questo non meritavamo di arrivare al 90′ con un solo gol di vantaggio”.