Lazio, Inzaghi: “Siamo rammaricati, nel primo tempo dovevamo chiuderla”

Inizia con una sconfitta l’avventura europea della Lazio. I biancocelesti, in Romania, sono stati battuti per 2-1 dal Cluj, con i padroni di casa che hanno ribaltato il risultato dopo l’iniziale svantaggio. Queste le parole del tecnico Simone Inzaghi al termine del match.

RAMMARICO – “Come spesso accade, avremmo meritato qualcosa in più. Dispiace perché abbiamo fatto un grande primo tempo. Sono comunque convinto che passeremo il turno, ma dobbiamo imparare ad essere maggiormente determinati in alcune occasioni: nei primi quarantacinque minuti dovevamo infatti chiudere la partita. Il rigore? C’era un fallo all’inizio dell’azione. Nella ripresa non abbiamo avuto le stesse distanze della prima frazione. Ora tra tre giorni avremo la possibilità di rifarci con il Parma, che è una buona squadra ben allenata. Il mio stato d’animo? Sono dispiaciuto per gli ultimi due ko, ma la squadra ha fatto bene: dobbiamo però imparare ad essere un po’ più concreti”.