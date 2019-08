Man United, trasferta da incubo in Kazakistan per l’Europa League e i social si scatenano

Sono stati sorteggiati alle 13 di oggi a Montecarlo i gironi della prossima edizione dell’Europa League. Un girone abbordabile è capitato al Manchester United, che si troverà ad affrontare Astana, Partizan Belgrado e AZ Alkmaar, ma in queste ore si sta discutendo sulla quantità incredibile di chilometri che separano la città inglese alle altre che prenderanno parte al Gruppo L. Soprattutto Astana, che si trova in Kazakistan: il Dialy Mail apre la propria edizione online titolando “Europa da incubo per lo United”, sottolineando le distanze per le trasferte. Sono 10mila chilometri circa per il territorio kazako, fra andata e ritorno, con 20 ore di aereo e 2 scali, da fare a metà settimana fra una gara di Premier e l’altra, ma anche Belgrado non è da meno, con 9 ore di volo e altrettante fermate.

Anche i social hanno iniziato a discutere dell’argomento, rincarando la dose. Un Tweet dice: “Astana ha la stessa longitudine di una parte dell’India!”. In tanti ironicamente si rifanno a Borat, personaggio dell’omonimo film di successo del 2007, giornalista immaginario che proviene proprio dal Kazakistan.