Milan, Pioli: “Risultato positivo, si poteva fare meglio. Portiamo questo club dove merita”

Il Milan esce indenne dalla tana dei Diavoli Rossi. Il Manchester United, infatti, non va oltre l’1-1 con i rossoneri. Un buon risultato in vista del ritorno, dove basterà lo 0-0 per qualificarsi.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “La squadra ha giocato con grande personalità. Abbiamo provato a fare la partita, sapendo soffrire nei momenti difficile contro un avversario di qualità. Una prestazione importante che deve dare ancora più convinzione e fiducia ai miei giocatori. Quando abbiamo pescato lo United, ho pensato che fosse l’avversario giusto per noi. Stiamo lavorando per crescere, per tornare a vincere e per far tornare il Milan nel posto dove merita e quindi al vertice del campionato italiano e al vertice dei tornei europei. Queste sono le partite che ti fanno crescere, dove ti devi mettere in discussione. Noi vogliamo arrivare in fondo e per farlo devi superare questi ostacoli. Quella di oggi è una buonissima prestazione e un buonissimo risultato ma il turno è ancora tutto guadagnare perché l’avversario è bravo e si dovrà fare una partita di alto livello per eliminare un avversario di valore. Tanta soddisfazione per questo risultato ma ci ributtiamo sul campionato. C’è molta soddisfazione. Non sto allenando un gruppo normale, ma una squadra eccezionale sotto tutti i punti di vista. Quando vedo che i ragazzi danno l’anima per raggiungere un determinato risultato e ci riusciamo, è giusto essere soddisfatti sapendo che questo è solo il primo passo. E’ un buonissimo risultato, si poteva fare qualcosa in più. Abbiamo dimostrato di essere all’altezza di un avversario così forte”.