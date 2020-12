Milan, Pioli: “Sempre avuto fiducia nella squadra. Rossi campione di semplicità”

Il Milan non sbaglia: i rossoneri conquistano la vittoria contro lo Sparta Praga e, grazie alla sconfitta del Lilla si impongono anche nel proprio girone. Si completa così la tripletta di squadre italiane ai sedicesimi di finale, con i milanesi insieme a Roma e Napoli.

LE PAROLE DI PIOLI

Il tecnico Stefano Pioli analizza la situazione ai microfoni di Sky Sport: “Hauge è fortissimo nell’uno contro uno. Deve imparare ad andare in profondità anche senza palla. Deve andare oltre al difensore perché ha una velocità importante. Deve stare più attento, anche se sta facendo cose importanti. Il club è stato bravo a prendere un giocatore così. Quando ho iniziato la stagione, ho avuto fiducia nei miei giocatori. Credo che siamo bravi a preparare le partite e a dimenticarle in fretta per pensare al match successivo. Sono molto soddisfatto. I ricambi sono stati bravi a tenere alto il ritmo negli allenamenti e a farsi trovare pronti quando necessario. Inter favorita? Non so. Non voglio pensare ai nostri avversari. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso. La gara contro il Parma sarà difficile perché negli spazi aperti la squadra emiliana è difficile. Gli avversari sono molto forti. Oggi sono molto triste per la scomparsa di Paolo Rossi. Ho giocato con lui alla Juventus. Lui era un calciatore affermato e io un ragazzino. Era una persona gentile ed educata. Era sempre determinato a dare il massimo con una serenità importante. Era una persona di grande semplicità”.