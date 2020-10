Napoli-AZ Alkmaar Europa League diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-AZ Alkmaar si gioca oggi giovedì 22 ottobre per la prima gara del girone di Europa League. Azzurri ospitano gli olandesi che in queste ore hanno fatto molto parlare per i vari casi di coronavirus riscontrati in squadra.

Napoli-AZ Alkmaar, le probabili formazioni

Pochi dubbi di formazione per il Napoli di Gattuso che dovrebbe affidarsi a Meret in porta; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj in difesa, con Ghoulam che scalpita sulla sinistra. Fabian Ruiz, Lobotka al centrocampo; Politano, Mertens, Lozano a sostegno di Osimhen. Insigne ancora out per infortunio. Gli ospiti, che come detto saranno a ranghi ridotti, scenderanno in campo con Bizot tra i pali; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Leeuwin, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-AZ Alkmaar si giocherà questa sera giovedì 22 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio San Paolo di Napoli con fischio d’inizio della gara fissato per le ore 18.55. Sarà il primo confronto europeo fra le due squadre che si giocano i primi punti del girone. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno al numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre e su Sky Sport al numero 252 del satellite. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan affiancanto al commento tecnico di Daniele Adani.

La partita Napoli-AZ Alkmaar sarà visibile anche in diretta streaming per gli abbonati Sky che avranno modo di gustarsi lo spettacolo dell’Europa League mediante Sky Go. Gli utenti potranno seguire il match sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

Esiste inoltre l’opzione per seguire la gara in streaming anche attraverso Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche i match dell’Europa League.