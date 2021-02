Napoli, Zielinski: “Dopo il primo gol avremmo dovuto fare di più. Siamo con Gattuso”

Il Napoli esce di scena dall’Europa League ai sedicesimi contro il Granada. Gli azzurri vincono in casa per 2-1, ma non basta per rimediare al 2-0 rimediato all’andata contro gli spagnoli. Dopo la Coppa Italia, sfuma dunque anche la competizione europea.

LE PAROLE DI ZIELINSKI

Piotr Zielinski analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Dopo il primo gol segnato subito dovevamo aggredire di più, attaccarli di più, essere più cattivi e avremmo fatto gol perché eravamo superiori. Il gol subito poi ha complicato tutto. Nella ripresa abbiamo creato un paio di occasioni per andare in vantaggio con più gol e superare il turno. C’è amarezza per questa eliminazione. Dispiace per tutti: giocatori, società, i nostri tifosi che ci hanno caricato anche oggi. Purtroppo non siamo riusciti a superare il turno. Ora pensiamo al campionato e cerchiamo di conquistare la miglior posizione possibile per tornare a giocare in Europa l’anno prossimo. Per cambiare questa stagione, bisogna vincere le partite il più possibile. Ora è rimasto solo il campionato, non ci resta che dare il massimo. Siamo in emergenza, speriamo che tornino presto gli altri. Ora c’è il Benevento e dovremo conquistare per forza i tre punti. Guardiamo avanti. E’ difficile spiegare cosa non sia andato per il verso giusto. Lì abbiamo preso due gol in dieci minuti e dovevamo essere più concentrati. Lì il primo tempo non è stato fatto bene, ma nel secondo abbiamo creato. Oggi invece abbiamo fatto meglio, ma non ci è bastato e purtroppo siamo fuori dalla coppa. Daremo tutto per la società, l’allenatore e per i nostri tifosi che meritano di vederci vincere. Ci sono tante squadre che lottano in Serie A”.