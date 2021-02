Napoli, Zielinski: “Manca cattiveria sotto porta, possiamo recuperare in casa”

Il Napoli esce sconfitto contro il Granada nell’andata dei sedicesimi di finale. La formazione di Gennaro Gattuso incassa un brutto 2-0 dagli spagnoli e vede vicino il rischio di una precoce eliminazione.

BILANCIO

Il centrocampista Piotr Zielinski analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo giocato contro una squadra che si difende bene e gioca bene. Dobbiamo evitare quegli errori che ci condizionano le partite. Nel primo tempo non siamo stati lucidi, meglio nella ripresa. Abbiamo nove giocatori fuori e sono tutti molto importanti per noi. Possiamo e dobbiamo fare meglio. Difficile capire cosa non va, manca cattiveria sotto porta. Le nostre qualità devono uscire fuori. Con un gol, la nostra situazione sarebbe cambiata. A Napoli possiamo recuperare”.