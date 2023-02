Nates-Juventus, Allegri non convoca Chiesa e Pogba

I convocati bianconeri per il match di domani

A distanza di una settimana, torna la UEFA Europa League. La Juventus è attesa dalla gara di ritorno dei play-off contro il Nantes. Si partirà dall'1-1 dell'andata firmato Vlahović e Blas. Appuntamento fissato per giovedì 23 febbraio alle ore 18:45 allo Stade de la Beaujoire. Mister Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida, prima della partenza per la Francia.