Non solo Champions, Rai e Sky in trattativa per Europa League in chiaro

In Tv anche l'Europa League, cui verrà presto scelto un match tra Juve-Siviglia e Roma-Bayer per la trasmissione in chiaro

Non solo Derby di Champions in chiaro. Anche la sorella minore, l'Europa League, si aggiunge tra le partite che saranno trasmesse a disposizione della cittadinanza in modo totalmente gratuito. Una bella notizia per i tifosi di Juventus e Roma, ma anche per l'intero panorama di appassionati di calcio italiani, i quali potranno assistere al match in chiaro dal proprio televisore. A riportarlo è Radiocor, il quale riferisce che le due emittenti televisive Sky e Rai starebbero trattando per trovare un accordo.

Al momento, solo voci di corridoio secondo cui sarebbe stato siglato un accordo di 3 milioni di euro per la mandata in onda di una delle due semifinali di Europa League. La scelta ricadrà dunque tra Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen. Il tutto è da attribuire all'intervento dell''AGCOM, la quale ha spiegato che eventi di tale portata possano esser considerati come "gare di interesse nazionale". Per tale motivo, la messa in onda in chiaro e la possibilità a tutti di assistere alle partite, diventa necessaria.

Mentre l'euroderby di Champions Legue andrà in onda su Tv8, grazie agli accordi presi tra Prime Video e Sky, uno dei due appuntamenti di Europa League dovrebbe esser messo a disposizione sulla TV Nazionale. Dunque, l'ipotesi più valida sembra esser quella di Rai.