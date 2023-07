Roma, confermate 4 giornate di squalifica per José Mourinho

Niente da fare, lo Special one non sarà presente in panchina per le prime quattro giornate della prossima Europa League della Roma. I giallorossi avevano provato a fare ricorso per annullare o, quantomeno, giungere ad una riduzione della squalifica per José Mourinho, ma la Uefa - secondo Sky Sport - ha deciso di riconfermare la condanna. Tutto risale allo scorso 21 giugno, in occasione della finale contro il Siviglia. Successivamente alla sconfitta, il tecnico si era rivolto all'arbitro Talylor con un "linguaggio offensivo ad un ufficiale di gara" che non è passato inosservato.