Roma e Fiorentina in finale la Juve eliminata dal Siviglia

Tre italiane in finale

Redazione ITASportPress

Si sono concluse le sfide di Europa League e Conference League che hanno visto impegnate tre squadre italiane. In finale la Roma che ha resistito a Leverkusen portando a casa lo 0-0 che concede ai giallorossi il pass per Budapest. I ragazzi di Mourinho rischiano nel primo tempo dopo un tiro di Diaby che si infrange sulla traversa. Nella ripresa, i tedeschi attaccano a testa bassa, l'uomo più pericoloso è Azmoun che fallisce una buona occasione da pochi passi. Termina in parità, Mourinho ancora in finale.

La Juve invece ha perso 2-1 a Siviglia venendo eliminata dopo una battaglia di 120'. Dopo il pari 1-1 di Torino è Vlahovic a sbloccare il ritorno in Spagna, con un gol 58 secondi esatti dopo il suo ingresso in campo per Kean. Ma il pari dell'ex Milan Suso al 71' e il gol dell'ex Roma Lamela nei supplementari ribaltano la partita e decidono la doppia sfida.

In Conference la Fiorentina ha vinto 3-1 a Basilea conquistando la finale contro il West Ham. Viola che rimontano il 2-1 dell’andata e supera il Basilea con il risultato di 3-1 ai supplementari qualificandosi per la finale di Conference. Decisive le reti di Gonzalez nei 90’ e di Barak al 128’: reti che regalano ai viola la possibilità di tenere in Italia il trofeo vinto lo scorso anno dalla Roma. La squadra di Italiano sarà in campo a Praga il prossimo 7 giugno dove a contendere loro la coppa ci saranno gli inglesi del West Ham che nell’altra semifinale hanno superato gli olandesi dell’Az.