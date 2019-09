Roma, Fonseca: “Dzeko? Era importante per tutti che rimanesse”

Netta vittoria per la Roma di Paulo Fonseca, che nella prima giornata di Europa League ha travolto per 4-0 il Basaksehir. Queste le parole del tecnico giallorosso al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Sono soddisfatto, abbiamo fatto una buona partita con molte occasioni da gol. Per noi è importante capire ciò che non facciamo bene, come abbiamo fatto dopo la partita con la Lazio: abbiamo parlato di quella partita cercando di essere più aggressivi. La squadra sta crescendo e io sono molto felice. Dobbiamo essere corti in ogni momento, soprattutto quando gli avversari fanno pressione. Sono molto fiducioso, perché ogni giocatore ha capito quello che voglio. Il reparto di cui sono più soddisfatto? Sicuramente il reparto offensivo sta facendo molto bene. Dzeko? Con lui ho parlato molto: era importante per tutti che rimanesse”.