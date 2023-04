Roma, Mourinho: “Feyenoord? Sarà una partita complicata, ma noi siamo umili”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord, il tecnico della Roma José Mourinho ha presentato il match. "In campionato loro sono sicuramente la squadra migliore. I numeri sono chiari. Noi non siamo i migliori d'Italia, né in Europa League ma ce la giochiamo con ciò che abbiamo, cioè l'equilibrio. Per la partita di domani sarà difficile dire cosa e come sarà. Giocheremo con la squadra che sta meglio. Lavoriamo duramente per avere tutti a disposizione e il lavoro di tipo tattico è uguale per tutti.".