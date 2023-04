Roma, Mourinho: “Meritavamo di più, ma non voglio piangere come il Feyenoord”

La delusione del tecnico giallorosso, che successivamente alla sconfitta pensa al ritorno e ad una partita da ribaltare

Intervenuto ai canali ufficiali del club, José Mourinho si è espresso sulla deludente sconfitta di ieri contro il Feyenoord. Il tecnico giallorosso imputa la disfatta alla sfortuna e guarda già al ritorno: "Abbiamo avuto reazione, ma abbiamo perso comunque... Però non vogliamo fare come il Feyenoord che ha pianto per 10 mesi, spero che al ritorno i giocatori abbiano lo stesso spirito di ieri. Sarà necessario".

"Non abbiamo meritato di perdere. Abbiamo giocato per avere un risultato diverso per l'intero corso dei 90 minuti, ma la realtà è che abbiamo perso" ha dichiarato José Mourinho, profondamente deluso dal match d'andata dei quarti di Europa League che la Roma ha perso in casa del Feyenoord.

Un 1-0 certamente recuperabile, con l'Olimpico che fungerà da dodicesimo uomo in campo per i giallorossi: "Il pubblico ci aiuterà al ritorno? Ne sono convinto. Dallo stadio sappiamo cosa possiamo aspettarci, non sappiamo chi sarà disponibile, ma dell'Olimpico sappiamo già tutto".

Il match di ritorno tra Roma e Feyenoord è programmato per il prossimo giovedì 20 aprile, allo stadio Olimpico. La squadra di José Mourinho sarà chiamata quindi alla rimonta se vuole strappare il pass per le semifinali di Europa League.