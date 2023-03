Roma, negata la trasferta ai tifosi del Feyernood dal Viminale

Misura drastica nei confronti dei tifosi ospiti per il match in programma 20 aprile

La sfida valida quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyernood , sarà negata ai tifosi ospiti. La conferma della scelta arriva direttamente dal Ministero dell’Interno il quale - secondo quanto riportato da gazzetta.it - avrebbe optato per tale decisione in virtù del precedente febbraio 2015, quando gli stessi tifosi del club olandese avevano provocato danni a parti della città. L'ufficialità arriverà presto dal Viminale con un comunicato.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda la trasferta in Olanda. Al momento non è stato disposto alcun divieto per i tifosi giallorossi, anche se si è già proceduto con la riduzione del numero di tagliandi a disposizione. Per la sfida di ritorna Feyernood-Roma, dunque, i tifosi ospiti dovrebbero essere non più di mille.