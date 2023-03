Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi in Europa League alle 18:45.

Redazione ITASportPress

Roma-Real Sociedad in campo oggi, giovedì 9 marzo 2023 alle ore 18:45 per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Gara molto importante e di livello che andrà in scena nella splendida cornice dell'Olimpico, casa dei giallorossi.

Roma-Real Sociedad, le ultime Dopo la vittoria contro la Juventus in campionato, la Roma di Mourinho si tuffa in Europa League dove intende provare ad andare avanti fino alla fine. I giallorossi dovrebbero fare pochi cambi affidandosi sempre alla vena creativa di Dybala in avanti. Con lui Pellegrini dietro ad Abraham che dovrebbe agire da unica vera punta. Cristante e Matic dighe di centrocampo. In difesa possibile chance per Kumbulla.

Nella Real Sociedad i pericoli portano il nome, soprattutto, di David Silva, Oyarzabal e Sorloth. Saranno loro tre ad agire nel reparto avanzato.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di finale di Europa League, è in programma, come detto, oggi giovedì 9 marzo 2023 alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN.

Per gli appassionati delle due squadre la gara potrà essere vista anche in diretta streaming. Infatti, il match sarà disponibile anche in streaming su NOW e sulla piattaforma Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

REAL SOCIEDAD (4-3-1-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Rico; Mendez, Merino, Zubimendi; Silva; Oyarzabal, Sorloth. Allenatore: Alguacil.