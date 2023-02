Roma-Salisburgo, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera all'Olimpico alle 21 per gli spareggi di Europa League.

Redazione ITASportPress

Roma-Salisburgo si gioca oggi, giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21 per gli spareggi di Europa League. La formazione giallorossa di Mourinho deve ribaltare la sconfitta dell'andata (1-0).

Roma-Salisburgo, le ultime Obiettivo della Roma: ribaltare la sconfitta dell'andata e andare avanti nel torneo. Per questo Mourinho confida di poter contare su Abraham, che dovrebbe giocare con la maschera protettiva al volto, ma anche Dybala che si schiererà con Pellegrini dietro la punta. Nel Salisburgo spazio a Adamu e Okafor in attacco per pungere i giallorossi.

Probabili formazioni e dove vederla — Roma e Salisburgo si sfideranno alle ore 21 di oggi, giovedì 23 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma per la gara di ritorno degli spareggi di Europa League.

Per vedere in tv la gara si potrà fare affidamento su DAZN, connettendosi all'app della piattaforma tramite una smart tv di ultima generazione connessa a internet. In alternativa si può accedere al servizio con una console di gioco (Playstation o Xbox) o con un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISION BOX.

Anche Sky permetterà la visione del match in tv, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Uno (numero 201) oppure sul canale Sky Sport (numero 252).

Per chi non fosse abbonato alle due emittenti ci sarà la possibilità di vedere la gara in diretta tv in chiaro su TV8, disponibile sul canale numero 8 del digitale terrestre.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

ROMA (3-4-2-1) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Bernardo, Ulmer; Capaldo, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Adamu, Okafor. All. Jaissle.