Roma, Uefa apre inchiesta su Mourinho per insulti all’arbitro Taylor

La Uefa ha aperto un'inchiesta sul tecnico della Roma, Josè Mourinho per gli insulti all'arbitro della finale di Europa League Anthony Taylor. La Commissione disciplinare ha aperto un'indagine e contesta le seguenti frasi del portoghese proferite nel post gara (“Sembrava spagnolo… Ha fatto un sacco di cag…”) e poi l’ha apostrofato con un "Sei una vergogna" quando gli si è avvicinato nel parcheggio dello stadio dopo la partita. Dalla Roma nessuna dichiarazione ufficiale, al di là di una stringata frase all'Ansa di Tiago Pinto, general manager dell'area sportiva: “Ci congratuliamo con il Siviglia per il loro successo ma voglio dire con chiarezza a nome del club che la condotta arbitrale non è stata all'altezza di una finale". Anche dall'Inghilterra arriva la dura condanna della Premier League e delle associazioni arbitrali dopo l'aggressione subita all'aeroporto di Budapest dal fischietto: "Siamo scioccati e sconvolti da questi abusi". "Commenti dei manager e comportamenti in campo incoraggiano quanto accaduto. Un grave incidente o un omicidio è dietro l'angolo...". Intanto l'Uefa apre un'inchiesta su Mou per "insulti all'arbitro"