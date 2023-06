Il record per il mister del Siviglia dopo il successo ottenuto in Europa League nella finale contro la Roma.

La vittoria dell'Europa League da parte del Siviglia regala una grandissima gioia a tutto l'ambiente spagnolo e persino un curioso record per mister Mendilibar .

Come sottolineato da Squawka su Twitter, infatti, con il successo ottenuto, il tecnico è diventato il più anziano allenatore ad alzare al cielo il trofeo all'età di 62 anni e 78 giorni. Un trionfo memorabile e che lo stesso allenatore ha commentato così a Movistar: "Non so se ci credo ancora, ma è così. Abbiamo ricevuto il trofeo, ci hanno dato la medaglia e sembra che abbiamo vinto, giusto? Immagino che quando faremo una vacanza comincerò a pensare a quello che abbiamo fatto".