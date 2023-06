Siviglia-Roma, mano pesante Uefa per Mourinho squalificato per 4 turni e per il club

Mano pesante dalla Uefa sul tecnico della Roma, Josè Mourinho e sul club giallorosso dopo i fatti seguiti alla fine di Europa League con il Siviglia. Quattro giornate di squalifica al portoghese per gli insulti all’arbitro Taylor. Il tecnico giallorosso è stato squalificato per quattro turni in Europa “per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”, si legge nella decisione della federcalcio continentale. “Che disgrazia, siete una disgrazia”, le parole con cui Mourinho aveva apostrofato la squadra arbitrale all’interno dello stadio di Budapest dopo la sconfitta dei giallorossi nella finale di Europa League. L’arbitraggio dell’inglese Anthony Taylor non è andato giù al portoghese, che già davanti alle telecamere nelle interviste post-partita aveva attaccato il fischietto. “L’arbitro sembrava spagnolo, tanti gialli. Lamela doveva prendere il secondo, ma poi è stato uno dei rigoristi”. Inoltre il club dovrà pagare una multa da 55 mila euro e ci sarà la chiusura per un turno del settore ospiti nella prossima trasferta europea. Previsto il ricorso della Roma che già si era lamentata per le decisioni arbitrali di Taylor nella finale di Budapest.