Siviglia, vittoria dell’Europa League con dedica: maglia e messaggi speciali per Puerta e Reyes

Il Siviglia trionfa in Europa League. Grande prova di forza degli spagnoli che battono per 3-2 l’Inter nella finalissima del torneo a Colonia. Due gol di De Jong e un’autorete di Lukaku portano la squadra di Lopetegui a sollevare il trofeo, il sesto in questa competizione. Nella grande festa da parte di Suso e compagni, non è mancato un pensiero per chi adesso non c’è più come gli storici calciatori Puerta e Reyes, quest’ultimo deceduto nel 2019 a causa di un incidente d’auto.

Siviglia: vittoria dell’Europa League e dedica

Attraverso i profili social ecco le varie dediche che arrivano dal campo. I giocatori del Siviglia, infatti, hanno indossato una maglia speciale per Antonio Puerta, scomparso nel 2007 a causa di un malore in campo, e Jose Antonio Reyes, deceduto a giugno 2019 a seguito di un incidente stradale. I due sono stati celebrati con una maglietta in cui vengono ritratti entrambi. Un gesto veramente importante da parte del club spagnolo che ha voluto così dedicare la sesta vittoria del tornei agli ex calciatori andalusi.

Menzione particolare per Reyes anche su Twitter, dove il club ha scritto: “Reyes de Europa“. Che vuol dire Re d’Europa ma col chiaro riferimento all’ex calciatore.

