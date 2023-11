Slavia Praga-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Match point qualificazione per la Roma. I giallorossi scenderanno in campo alle 18.45 in casa dello Slavia Praga per centrare la qualificazione ai sedicesimi di Europa League con due turni di anticipo. La squadra di Mourinho comanda il girone a punteggio pieno, ed è reduce dal successo nel recupero contro il Lecce, che ha ridato entusiasmo all'ambiente e a Lukaku dopo i fischi di San Siro. Dovrebbe essere ancora il belga guidare l'attacco con Belotti, mentre Dybala siederà in panchina dopo i 90 minuti al rientro di domenica. Bissando il successo di due settimane fa all'Olimpico, i giallorossi potranno poi concentrarsi sul campionato. Una sfida che manca alla Fortuna Arena dai quarti di finale di Coppa Uefa del 1996 quando furono i cechi ad avere la meglio per 2-0.