Sorteggio Europa League: Stella Rossa-Milan, Braga-Roma e Granada-Napoli

Tutto è deciso. L’Europa League entra nella sua fase calda. Dopo il sorteggio Champions League, ecco quello per la “seconda” coppa europea che vede Milan, Roma e Napoli impegnate nella competizione.

Da Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale che, ricordiamo, verranno disputati giovedì 18 febbraio 2021 per quanto riguarda le gare d’andata, mentre giovedì 25 febbraio 2021 per quanto concerne le sfide di ritorno. Così come nella fase a gironi, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle 21.

Sorteggio Europa League: gli accoppiamenti

Questo gli accoppiamenti delle squadre:

Wolfsberger FC-Tottenham

Dinamo Kiev-Bruges

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Stella Rossa-Milan

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Braga-Roma

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Granada-Napoli

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lille-Ajax

Olympiacos-PSV