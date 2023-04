Sporting, Amorim ha le idee chiare: “Juve grande squadra, ma ha più pressione”

Intervenuto in conferenza stampa, Ruben Amorim ha presentato la sfida Juventus-Sporting Lisbona. L'allenatore dei lusitani si rende conto della difficoltà del match, ma prende in considerazione anche i vantaggi di giocare contro una grande squadra: "Sappiamo le qualità della Juventus, abbiamo seguito tante loro partite. Ha un signor palmares ed è abituata a disputare finali. Il nostro è un progetto differente, più giovane, per cui la Juve domani sentirà molta pressione. Deve arrivare in Champions". Il match andrà in scena alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile, all'Allianz Stadium.