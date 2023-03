Sporting, Esgaio mette nel mirino la Juventus: “Loro grandi ma ce la giocheremo”

Il difensore dei lusitani non ha dubbi sulla sfida di Europa League contro i bianconeri e avverte gli avversari

La sosta permette ai club di riordinare le idee, con la Juventus che comincia a pensare ai quarti di finale di Europa League. La squadra di Massimiliano Allegri è stata abbinata allo Sporting Lisbona ed il match d'andata andrà in scena giorno 13 aprile. Sulla sfida contro i bianconeri si è espresso il difensore dei lusitani, Ricardo Esgaio: "La Juventus è una grande squadra italiana, si sa. Andiamo alla prima partita per giocarla perché conosciamo le nostre qualità, ma anche quelle dell'avversario. Sappiamo che siamo in grado di poter provare qualcosa di più", ha dichiarato il giocatore ai media del club.