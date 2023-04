Sporting Lisbona-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sporting Lisbona-Juventus, le ultime

Un vantaggio da amministrare ma che non dà certezze. In casa Juventus sanno bene che non basterà solo gestire il risultato dell'andata. Lo ha detto chiaramente Allegri in conferenza stampa e per questo occorrerà trovare la via del gol anche in terra portoghese. Per farlo, spazio a Di Maria con Vlahovic in attacco. In mezzo al campo Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic. In difesa torna Szczesny tra i pali.