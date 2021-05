Villarreal, Albiol ammette: “Non tiravo un rigore dai tempi delle giovanili…”

Il difensore protagonista del successo dei suoi in Europa League

Grande festa in casa Villarreal dopo la conquista dell'Europa League nella finalissima contro il Manchester United. Tra i protagonisti della cavalcata del sottomarino giallo anche il difensore ex Napoli Raul Albiol che si è trovato, esattamente come il resto dei compagni, a calciare uno dei rigori decisivi al fine del trionfo. Parlando nel post match, lo spagnolo ha rivelato: "Non ricordo di aver calciato un rigore dai tempi delle giovanili. È stato incredibile, folle, quello che abbiamo vissuto è qualcosa di grandioso e dobbiamo solo godercelo alla grande", le parole del centrale riportate anche da TMW. "Abbiamo ottenuto un triplo premio: oltre al titolo, grazie a questo trionfo giocheremo la prossima edizione della Champions League e anche la Supercoppa Europea. È un sogno che si avvera. Adesso andiamo in vacanza con grande gioia, festeggeremo tanto".