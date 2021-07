Europei, Courtois si inchina all’Italia: “Ha meritato. E le parate di Donnarumma…”

L'estremo difensore del Belgio dopo il k.o. subito ad opera degli Azzurri

Caduto sotto i gol di Barella e Insigne nel primo tempo di Belgio-Italia, Thibaut Courtois, portiere dei Diavoli Rossi, ha commentato al termine della gara valida per i quarti di finale di Euro 2020, la sconfitta dei suoi. Grande delusione per l'estremo difensore del Real Madrid che analizzando il k.o. e l'uscita dal torneo ha ammesso ai microfoni della Uefa la forza degli Azzurri complimentandosi in un certo senso anche con il suo "collega" Gianluigi Donnarumma.