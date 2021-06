Europei, mea culpa Mbappé: “Scusatemi. Difficile voltare pagina…”

L'attaccante autore del rigore decisivo sbagliato

MEA CULPA - Non si è fatta attendere la reazione pubblica dell'attaccante che sui social ha voluto chiedere scusa a tutto il Paese per l'errore che di fatto ha decretato l'uscita dei suoi dall competizione: "È molto difficile voltare pagina. Incommensurabile tristezza dopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi scuso per questa situazione", ha scritto su Instagram Mbappé. "Volevo aiutare la squadra, ma non ne è venuto fuori nulla. Sarà difficile addormentarsi, ma, purtroppo, questo sport, che amo tantissimo, è fatto di alti e bassi. So che voi fan siete rimasti delusi, ma vorrei comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante è diventare ancora più forti per i prossimi test. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera".