Europei, Muller e l’occasione fallita: “Fa male da morire. Quell’unico momento che…”

L'attaccante non dimenticherà facilmente l'occasione sprecata contro l'Inghilterra che avrebbe riaperto la partita portando il punteggio sull'1-1

FA MALE - Un'azione che lo stesso Muller difficilmente dimenticherà e che, evidentemente, non lo ha fatto dormire questa notte. Nelle ultime ore, il tedesco ha scritto su Instagram un toccante messaggio social in cui fa riferimento proprio al suo errore: "Eccolo lì, quell'unico momento che alla fine ricorderai sempre e che ti porta a non dormire la notte. Quel momento per il quale lavori, ti alleni e vivi. Quel momento in cui hai nelle tue mani il compito di riportare la tua squadra in una partita ad eliminazione diretta e mandare in estasi un'intera nazione calcistica. Avere questa opportunità e poi sprecarla mi fa male da morire. Fa male per tutti noi della nazionale tedesca, i miei compagni di squadra e il nostro allenatore, che mi hanno dato la sicurezza di esserci in quel momento. Ma soprattutto, fa male per tutti i tifosi della Germania là fuori che ci sono rimasti vicini e ci hanno sostenuto durante questo Campionato Europeo nonostante i presagi difficili! Grazie per il vostro sostegno".