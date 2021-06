Europei, Olanda flop e il futuro di De Boer è a rischio…

Il CT potrebbe essere messo in dubbio dopo la delusione ad Euro 2020

L'Olanda è fuori dall'Europeo. Grande delusione per la formazione Oranje che si è arresa alla Repubblica Ceca negli ottavi di finale. Una sconfitta, quella maturata per 2-0, arrivata in modo inatteso e che potrebbe costare caro al CT Frank De Boer.