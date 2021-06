Europei, Spagna e Morata flop. Laporte: “La prossima ne farà 3 e zittirà tutti”

Il difensore sta col compagno di Nazionale molto criticato per le occasioni fallite

Euro debutto flop per la Spagna che non va oltre lo 0-0 contro la Svezia nella prima gara del torneo. Dominio delle Furie Rosse ma zero squilli decisivi. Nel mirino della critica, soprattutto Alvaro Morata, autore di una prestazione incolore e di diverse occasioni sciupate. Fischi e non solo per il bomber della Juventus che, però, ha visto i compagni difenderlo a spada tratta. Su tutti Aymeric Laporte che dopo la sfida, come riporta Goal, ha voluto chiudere subito la vicenda: "Non si può dubitare di un attaccante come Alvaro che ha già dimostrato tanto", ha detto il centrale spagnolo. "Sono sicuro che la prossima volta ne fa tre e fa tacere tutti".