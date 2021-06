Europei, Terim gioca Turchia-Italia: “Gara combattuta. Calcio italiano cambiato”

Il tecnico non si schiera ma fa un in bocca al lupo ad entrambe le formazioni

ATTESE - "La Turchia ultimamente si è trasformata in una squadra che difende meglio e che riesce a colpire meglio in contropiede avversari più forti di noi. L’abbiamo visto soprattutto nella partita giocata contro la Francia, ha detto Terim che poi sulla Nazionale di Roberto Mancini ha aggiunto: "L'Italia? Ha un gruppo di giocatori di altissimo livello, sia in difesa che in attacco. Ha molte armi, ha un piano esatto in campo: gioca un 4-3-3 con giocatori che si muovono molto come Insigne e Bernardeschi. A centrocampo ha giocatori come Jorginho, Barella, Locatelli, Verratti".