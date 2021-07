Europei, Vialli festeggia al Santuario della Speranza: il selfie è virale

Un bel modo per festeggiare e riflettere su quanto fatto

C'è chi opta per uno scatto divertente come Pessina , e chi, come Gianluca Vialli , capo delegazione della Nazionale, sceglie qualcosa di più riflessivo per ricordare, gioire e ripensare a quanto fatto solamente una settimana fa con l' Italia , portata sul tetto d'Europa.

Il capo delegazione della Nazionale, braccio destro del CT Roberto Mancini, domenica è stato al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Grumello Cremonese, una chiesetta settecentesca in mezzo ai campi, ad un passo dalla casa in cui è cresciuto. Vialli ha scelto di dire grazie per quanto vissuto in queste settimane con il gruppo Azzurro e lo ha voluto rendere pubblico con un post su Instagram. "E' il tempo della gratitudine", ha scritto l'ex attaccante sia in italiano che in inglese.