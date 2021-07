Italia-Inghilterra diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Si gioca alle 21 a Wembley la finale di Euro 2020

Italia-Inghilterra , una serata per fare la storia. Si gioca questa sera, domenica 11 luglio, a Wembley la finalissima di Euro 2020 dove si assegnerà il titolo di Campione d'Europa. Gli Azzurri del CT Mancini contro i Tre Leoni di mister Southgate. Una battaglia che si annuncia davvero senza esclusione di colpi.

Italia-Inghilterra si gioca, come detto, questa sera domenica 11 luglio 2021 a Londra, allo stadio di Wembley: fischio d'inizio della finale previsto alle ore 21:00 italiane. Arbitra l'olandese Björn Kuipers.

La partita tra Italia e Inghilterra verrà trasmessa in diretta tv ed in chiaro dalla Rai - su Rai Uno - nonchè da Sky: i canali di riferimento dell'emittente satellitare, saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Italia-Inghilterra sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai, scaricando l'app su smart tv, PC, smartphone o tablet, nonchè su Sky Go - dedicato agli abbonati Sky - anche in questo caso scaricando e installando l'applicazione su computer, cellulari e tablet.